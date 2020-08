Caso Viviana Parisi: l’autopsia del piccolo Gioele e il sopralluogo a Caronia rinviati a martedì (Di sabato 22 agosto 2020) “Abbiamo appreso ora che il sopralluogo di una equipe di tecnici ed esperti previsto per stamani a Caronia è stato rinviato dalla Procura a martedì mattina per permettere ad alcuni di loro che vengono da fuori città e che sono coinvolti anche nell’autopsia sul corpo di Gioele di eseguire entrambi gli accertamenti lo stesso giorno“: lo ha affermato l’avvocato Pietro Venuti, legale della famiglia Mondello. L’avv. Venuti ha anche annunciato che l’autopsia sul piccolo Gioele sarà effettuata martedì al Policlinico di Messina: “Da quello che ho appreso martedì dunque ci sarà prima il conferimento incarico a Patti, poi il sopralluogo e gli accertamenti a Caronia“.L'articolo ... Leggi su meteoweb.eu

