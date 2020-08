Caso Viviana Parisi, il legale della famiglia: “Gioele e sua madre sono morti in due luoghi diversi” (Di sabato 22 agosto 2020) “Noi pensiamo che Gioele e Viviana siano morti in due momenti e in due luoghi distinti, diversi, anche perché riteniamo complicato il trascinamento nella fitta boscaglia del corpo del bimbo”. Lo dice l’avvocato Pietro Venuti, il legale della famiglia di Daniele Mondello, il marito di Viviana Parisi. “Magari la madre aveva perso Gioele ed è salita sul pilone, cadendo poi accidentalmente- dice – E, nel frattempo, il bimbo magari è caduto da qualche altra parte e poi è stato assalito dagli animali. Comunque speriamo che questi sopralluoghi possano chiarire la vicenda”.L'articolo Caso Viviana Parisi, il ... Leggi su meteoweb.eu

