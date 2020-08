Caso Avastin-Lucentis, il Tribunale di Roma si è pronunciato. E io ho una domanda per Monti (Di sabato 22 agosto 2020) Come sapete sono usciti in questi mesi due libri che mi hanno come protagonista: Vicolo degli Onesti e Il Grillo parlante, in difesa della sanità pubblica (Raffaella Giuri per Linea Edizioni febbraio e luglio 2020). In Vicolo degli Onesti al capitolo 12 (A me gli occhi, please!) alla pagina 138 si parla proprio del Caso Avastin Lucentis a cui tengo molto. Quella stessa estate volgeva al termine anche un’indagine dell’Fbi americana che era partita dalle testimonianze di tre alti dirigenti della multinazionale farmaceutica. Secondo l’inchiesta presentata in autunno da un’emittente televisiva svizzera, l’azienda in Grecia aveva organizzato un vero e proprio sistema corruttivo con un giro d’affari di miliardi di euro. Tra questi anche il cosiddetto progetto Eudora per fermare l’uso di ... Leggi su ilfattoquotidiano

clikservernet : Caso Avastin-Lucentis, il Tribunale di Roma si è pronunciato. E io ho una domanda per Monti - Noovyis : (Caso Avastin-Lucentis, il Tribunale di Roma si è pronunciato. E io ho una domanda per Monti) Playhitmusic - - Blackskorpion4 : RT @CarloStagnaro: Se volete capire qualcosa sul caso Avastin/Lucentis e sull'intrico normativo all'interno del quale operano le imprese fa… - makmar61 : RT @CarloStagnaro: Se volete capire qualcosa sul caso Avastin/Lucentis e sull'intrico normativo all'interno del quale operano le imprese fa… - carola_neri : RT @CarloStagnaro: Se volete capire qualcosa sul caso Avastin/Lucentis e sull'intrico normativo all'interno del quale operano le imprese fa… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Avastin Caso Avastin-Lucentis, il Tribunale di Roma si è pronunciato. E io ho una domanda per Monti Il Fatto Quotidiano Il caso Avastin/Lucentis e i paradossi della nostra regolamentazione

Sono state depositate le motivazioni che hanno indotto il giudice penale di Roma ad assolvere con formula piena i vertici di Roche e Novartis dall’accusa di rialzo fraudolento dei prezzi nel caso Avas ...

Caso Avastin-Lucentis, per Novartis assoluzione con formula

Novartis "accoglie con soddisfazione" il pronunciamento del Tribunale di Roma, che ha stabilito l’insussistenza del reato di aggiotaggio nel caso Lucentis*/Avastin*, che coinvolge la stessa Novartis e ...

Sono state depositate le motivazioni che hanno indotto il giudice penale di Roma ad assolvere con formula piena i vertici di Roche e Novartis dall’accusa di rialzo fraudolento dei prezzi nel caso Avas ...Novartis "accoglie con soddisfazione" il pronunciamento del Tribunale di Roma, che ha stabilito l’insussistenza del reato di aggiotaggio nel caso Lucentis*/Avastin*, che coinvolge la stessa Novartis e ...