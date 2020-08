Caso Arthur: patente ritirata e multa dopo l’incidente in Ferrari (Di sabato 22 agosto 2020) Arthur nella bufera in Spagna: patente ritirata e multa dopo l’incidente in Ferrari dello scorso 17 agosto Lo scorso 17 agosto, Arthur Melo è stato fermato dalla polizia locale di Palafrugell, piccolo comune della Catalogna, con il calciatore brasiliano che ha avuto un piccolo incidente a bordo della sua Ferrari ed è risultato positivo all’alcol test. Secondo quanto riportato da AS, al neo acquisto della Juve sarebbe stata ritirata la patente per otto mesi più una multa da 1200 euro. Arthur avrebbe fatto appello, dichiarando che la causa dell’incidente sarebbe stata lo scoppio di una ... Leggi su calcionews24

BARCELLONA (SPAGNA) - L'incidente d'auto di lunedì scorso al centro di Palafrugell potrebbe costare caro al centrocampista brasiliano Arthur, neoacquisto della Juve. L'ormai ex Barcellona ha sbattuto ...

