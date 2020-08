Casinò: morto Frank Cullotta, il gangster che fu consulente nel film di Scorsese (Di sabato 22 agosto 2020) Il celebre malavitoso Frank Cullotta, che ha ispirato il libro e il film Casinò, diretto da Martin Scorsese, è morto il 22 agosto 2020 all'età di 81 anni a causa di alcune complicazioni causate dal Coronavirus. Frank Cullotta, il gangster di Las Vegas che ha ispirato il personaggio del film Casinò è morto il 22 agosto 2020 all'età di 81 anni. Cullotta si è spento in ospedale, dove era ricoverato per Coronavirus. Frank Cullotta, il mafioso che in seguito divenne una sorta di "attrazione" di Las Vegas per la sua profonda conoscenza della storia del crimine organizzato a Sin City, è stato il braccio destro di Anthony ... Leggi su movieplayer

Noovyis : (Casinò: morto Frank Cullotta, il gangster che fu consulente nel film di Scorsese) Playhitmusic - - giovannaconfal4 : Ma che dite?come sarebbe morto da mesi? E quello che è scappato dal recinto allora? No non ci credo. Può aver perso… - nyozeka_ : RT @bernasconda: Mi dispiace un casino, e sono incazzata perché non è tollerabile che impieghino tanti giorni per trovare delle vittime che… - Spiralwavemood : RT @bernasconda: Mi dispiace un casino, e sono incazzata perché non è tollerabile che impieghino tanti giorni per trovare delle vittime che… - bernasconda : Mi dispiace un casino, e sono incazzata perché non è tollerabile che impieghino tanti giorni per trovare delle vitt… -

Ultime Notizie dalla rete : Casinò morto