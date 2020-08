Carrara, giovani vandali mettono una bici sulla statua di Pellegrino Rossi (Di sabato 22 agosto 2020) Posizionano una bicicletta sulla statua di Pellegrino Rossi in piazza D'Armi nella notte. Immediatamente scoperti dai carabinieri di Carrara, ora per loro scatterà una denuncia per deturpamento di ... Leggi su lanazione

MaxArgument : @agorarai @borghi_claudio Lo dice persino Sallusti!! Afferma che il reparto pre intensivo dell'ospedale di Massa Ca… - MaxArgument : ?? Breaking news ?? '...il reparto pre-intensivo dell'ospedale di Massa Carrara è pieno di giovani...'. L'omertà comi… -

Ultime Notizie dalla rete : Carrara giovani Carrara, giovani vandali mettono una bici sulla statua di Pellegrino Rossi La Nazione Carrara, giovani vandali mettono una bici sulla statua di Pellegrino Rossi

Carrara, 22 agosto 2020 - Posizionano una bicicletta sulla statua di Pellegrino Rossi in piazza D'Armi nella notte. Immediatamente scoperti dai carabinieri di Carrara, ora per loro scatterà una denunc ...

Coronavirus, la paura dei giovani dopo la movida: tutti in coda per un tampone in ospedale

Dalla coda per il gin tonic in discoteca alla fila per il tampone rinofaringeo davanti all'ospedale di Bracciano. LEGGI ANCHE Covid Sardegna, cento positivi dopo le vacanze. Prima immagine: pomeriggio ...

Carrara, 22 agosto 2020 - Posizionano una bicicletta sulla statua di Pellegrino Rossi in piazza D'Armi nella notte. Immediatamente scoperti dai carabinieri di Carrara, ora per loro scatterà una denunc ...Dalla coda per il gin tonic in discoteca alla fila per il tampone rinofaringeo davanti all'ospedale di Bracciano. LEGGI ANCHE Covid Sardegna, cento positivi dopo le vacanze. Prima immagine: pomeriggio ...