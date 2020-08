Caronia, i legali della famiglia: “Gioele e la madre morti in momenti e luoghi diversi” (Di sabato 22 agosto 2020) Caronia, l’avvocato: “Possibile che Gioele e la madre siano morti in momenti diversi” Dopo il ritrovamento del corpo di Gioele, il piccolo di 4 anni scomparso lunedì 3 agosto insieme alla madre Viviana Parisi, la Procura di Patti ha nominato una equipe di tecnici ed esperti per ricostruire cosa sia accaduto a madre e figlio. La squadra effettuerà un nuovo sopralluogo nelle campagne di Caronia per cercare di verificare se è possibile che un branco di animali abbia trascinato il corpo di Gioele dal traliccio dove è stata ritrovata la madre l’8 agosto, fino al luogo in cui sono stati invece scoperti i resti del piccolo mercoledì 19 dall’ex carabiniere in congedo Giuseppe Di Bello. “Noi ... Leggi su tpi

