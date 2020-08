Caro Porro, ho 21 anni e non sono un criminale (Di sabato 22 agosto 2020) Riportiamo di seguito una lettera inviataci da un ragazzo di 21 anni di Reggio Calabria che ha voluto condividere con noi alcune riflessioni sulla vicenda giovani e discoteche. Non ci sta a essere trattato come un criminale e in questa lettera urla tutta la sua contrarietà. Caro Porro, mi chiamo Domenico, sono uno studente universitario di 21 anni e le scrivo poiché non ne posso più di questa ingiusta criminalizzazione dei giovani che ci viene propinata in questo periodo da alcuni media e non solo. Hanno chiuso le discoteche limitando la libertà delle persone di andare a ballare la sera e affondando così il business della movida notturna e tutti coloro che vi lavorano. Ma questo non bastava. Già, perché dopo la limitazione di una ... Leggi su nicolaporro

