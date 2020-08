Caos in casa Forza Italia: si è dimesso Stefano Mugnai (Di sabato 22 agosto 2020) Il coordinatore regionale toscano del partito ha annunciato l’addio anche al Cavaliere Silvio Berlusconi. Stefano Mugnai lamenta “la scelta fatta dal livello nazionale in ordine ad una capolistura” per il candidato governatore. Scatta il Caos in casa Forza Italia, a poche settimane dalla tornata elettorale per scegliere il nuovo governatore in Toscana. Proprio in questa … L'articolo Caos in casa Forza Italia: si è dimesso Stefano Mugnai proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

matteosalvinimi : Un governo che chiude locali e discoteche ma spalanca i porti a decine di migliaia di clandestini che portano caos… - LegaSalvini : ?? #Salvini: Un governo che chiude locali e discoteche ma spalanca i porti a decine di migliaia di clandestini che p… - MiBaita : RT @RunPierwork13: Operaio rientra a casa e scopre la moglie a letto con due stranieri: è il caos - paolos81052000 : Migranti, Salvini: 'Andro' in tribunale a testa alta' - Eluccia1 : Crasto, tuo collega un mese fa in ufficio aveva cacciato tutti quella mattina dicendo alla gente che non gradiva tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Caos casa Caos in casa Lecce, esonerato il tecnico Fabio Liverani Leccenews24 Ma il nodo della viabilità è ancora da risolvere

Tornano alla ribalta i problemi: l’isolamento di Fabiano e Porto Venere e la mancanza di spazio nel camminamento pedonale in viale Fieschi.

Perché non torneremo a scuola

Ricciardi: "Dobbiamo riaprirla ma con protocolli rigorosi". Marchetti (FI): «Con Pd e M5S dalla pandemia al pandemonio. Ripetono la data come un mantra vuoto di spazi, banchi, docenti, regole» "Noi do ...

Tornano alla ribalta i problemi: l’isolamento di Fabiano e Porto Venere e la mancanza di spazio nel camminamento pedonale in viale Fieschi.Ricciardi: "Dobbiamo riaprirla ma con protocolli rigorosi". Marchetti (FI): «Con Pd e M5S dalla pandemia al pandemonio. Ripetono la data come un mantra vuoto di spazi, banchi, docenti, regole» "Noi do ...