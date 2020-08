Can Yaman: Ecco Perchè Ha Rifiutato il Grande Fratello Vip! (Di sabato 22 agosto 2020) Ennesimo smacco per il Grande Fratello Vip 5: Can Yaman, l’attore che interpreta Can Divit nella tv soap turca Daydreamer-Le ali del sogno, non farà parte del cast. Il motivo del rifiuto? Eccolo svelato! Il Grande Fratello Vip 5, a poco più di un mese dall’apertura della casa più spiata d’Italia, continua a mietere un insuccesso dietro l’altro e non certo per colpa di Alfonso Signorini. Dopo quelli di Gabriel Garko, di Maddalena Corvaglia, di Nicola Ventola e di Eva Grimaldi, è arrivato anche il rifiuto di Can Yaman. Questo rifiuto però, al contrario degli altri, è stato forse quello che ha fatto più male al Grande Fratello Vip 5, in quanto nei mesi ... Leggi su gossipnews.tv

GaroAlina : RT @demosheart: Can Yaman ancora una volta si conferma essere un Attore con la A maiuscola. È stato divertente e impacciato, ma al tempo st… - Ramona91387994 : @thediziclub Ke fastidio?? se si chiama vita privata un motivo ci sarà?? quando speculano così mi sale solo il nervos… - lamentocontinuo : perchè invece di studiare sto guardando il video dello shooting fotografico di Can Yaman? 3RD0G4N SMETTILA - Notiziedi_it : Can Yaman nel cast del Grande Fratello Vip 5? Arriva la verità - chrysalismnh : Io qua non li superi manco per il cazzo cioè era solo l'inizio e lui stava già completamente sotto un treno cioè no… -