Calciomercato Sassuolo – Silvestri nome caldo per la porta, il Genoa vuole un centrocampista neroverde (Di sabato 22 agosto 2020) Possibile cambio per la porta del Sassuolo, sopratutto dopo le dichiarazioni di Andrea Consigli, che dopo 6 anni in neroverde potrebbe accarezzare l’idea di cambiare aria, qualora arrivasse un’offerta allettante: sulle sue tracce c’è la Lazio che da sempre lo stima e potrebbe garantirgli il palcoscenico della Champions League. Sostituto per la porta Il Sassuolo è ben conscio di questa possibilità e quindi si sta già guardando intorno e Marco Silvestri, attuale numero 1 dell’Hellas Verona rientra appieno nei parametri del club emiliano, anche se c’è da superare una folta concorrenza, vista l’ottima stagione disputata, tra gli artefici dell’eccellente annata dei ragazzi di Juric che ha messo in mostra ... Leggi su giornal

Hellas Verona, i convocati per il ritiro: c'è un nuovo difensore dalla Roma

Mert Cetin, 23enne difensore turco, nelle prossime ore verrà ufficializzato dal Verona dopo aver svolto le visite mediche nei giorni scorsi. Rinforzo per il pacchetto arretrato, orfano di Rrahmani pas ...

