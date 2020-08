Calciomercato Roma – Fermento in casa giallorossa (Di sabato 22 agosto 2020) Nelle ultime ore c’è molto Fermento in casa giallorossa per le varie trattative in entrata e in uscita per cercare di costruire la miglior rosa possibile a disposizione di mister Fonseca. Sull’asse Roma-Juventus i giallorossi hanno deciso di abbandonare le pista del prestito di De Sciglio mentre piace il difensore Romero. Inoltre l’affare più importante è quello che interessa il centravanti bosniaco Dzeko che sembrerebbe aver espresso la volontà di passare in bianconero. Per Florenzi non c’è stata nessuna apertura con la Roma e si continua a cercare la destinazione migliore tra Everton, Fiorentina, Atalanta e Juventus. La Roma sta cercando di sistemare Pau Lopez altrove per poi puntare su uno ... Leggi su giornal

DiMarzio : #Pedro arrivato a #Roma: tra poco le prime immagini su @SkySport 24 #calciomercato - DiMarzio : #Calciomercato | #Pedro è arrivato a #Roma: le sue prime immagini in Italia ?? - DiMarzio : #ASRoma, sondaggio per il portiere del Boca Andrada - romanewseu : Calciomercato Roma, sfuma #Hysaj: l’albanese vicino al rinnovo con il #Napoli #ASRoma #Romanewseu… - forzaroma : Il #Napoli lavora al rinnovo di #Hysaj: la Roma attende sviluppi della trattativa #ASRoma -