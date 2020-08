Calciomercato Palermo, due colpi in difesa: Marconi ha firmato, adesso si spinge per Rizzo (Di sabato 22 agosto 2020) Il Palermo in questi giorni ha messo a segno un colpo importante per la Serie C, trattasi del difensore Ivan Marconi.Nella scorsa stagione con il Monza di Christian Brocchi ha conquistato la promozione in Serie B. Il centrale classe ’89 si è legato al Palermo per le prossime due stagioni e andrà ad inserirsi in un reparto già abbastanza rodato composto da Lancini, Accardi e Crivello, ai quali si è aggiunto nelle ultime ore anche Peretti, ritornato in rosanero dopo la buona annata in Serie D.Il nuovo volto rosanero in Brianza ha collezionato 13 presenze “avendo davanti a sé due totem come Bellusci e Paletta”, si legge sull’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport. Nonostante le poche presenze è un profilo di esperienza che ha vinto due volte il campionato di Serie C, ... Leggi su mediagol

Primo giro di tamponi per i giocatori del Palermo che da lunedì partiranno per il ritiro di Petralia Sottana. Il gruppo squadra composto da quarantacinque persone si è sottoposto al controllo previsto ...

Passo dopo passo il Palermo inizia a prendere forma. Il terzo arrivo in casa rosanero si chiama Ivan Marconi, difensore che arriva dal Monza con cui ha vinto il campionato di serie C. Rinaldo Sagramol ...

