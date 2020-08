Calciomercato Milan, fumata bianca per Ibrahimovic: c’è l’accordo con lo svedese, cifre e dettagli (Di sabato 22 agosto 2020) Sempre più vicina l'intesa tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic.VIDEO Serie A, l’estate dei calciatori: da Dybala e CR7 a Ibrahimovic, ecco dove sono in vacanza…Prosegue il dialogo, ma l'accordo resta a un passo. L'attaccante svedese classe '81 aveva raggiunto la corte di Stefano Pioli durante la sessione invernale di Calciomercato, cambiando completamente faccia alla compagine rossonera. Dopo l'esperienza in MLS tra le file dei Los Angeles Galaxy, Ibra Cadabra aveva espresso il desiderio di tornare nel calcio che conta, cogliendo subito l'occasione che la società Milanese gli aveva concesso: 18 presenze condite da 10 reti e prestazioni autorevoli, hanno convinto la dirigenza del patron Scaroni ad offrire il ... Leggi su mediagol

DiMarzio : 'Sei mesi meravigliosi, che mi piacerebbe ripetere' #Milan, senti #Deulofeu - Gazzetta_it : #Calciomercato #Milan con #Ibra distanza minima: fiducia per lo sbarco domani - DiMarzio : #Calciomercato | Da #Ibrahimovic al vice di Theo #Hernandez. Le ultime sul #Milan - danieletriolo : Ciao @acmilan, ma che ne dici di un bel contratto biennale a @Pato come vice Ibra? Svincolato, voglia di Italia, le… - Rossonero__1899 : RT @MilanLiveIT: Francesi sicuri: assalto del #Milan al talento del Gabon ?? ??#MercatoMilan -