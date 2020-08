Calciomercato Milan 22 agosto: Rodriguez al Torino. Rinnovo Ibrahimovic, si chiude? (Di sabato 22 agosto 2020) Calciomercato Milan 2020 2021- La sessione di Calciomercato estiva si prepara a entrare ufficialmente nel vivo dopo una stagione lunga, interminabile e caratterizzata da diverse problematiche e punti interrogativi. Di… Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews

DiMarzio : 'Sei mesi meravigliosi, che mi piacerebbe ripetere' #Milan, senti #Deulofeu - Gazzetta_it : #Calciomercato #Milan con #Ibra distanza minima: fiducia per lo sbarco domani - DiMarzio : #Calciomercato | Da #Ibrahimovic al vice di Theo #Hernandez. Le ultime sul #Milan - Angelredblack1 : RT @milansette: Blog: Milan, la vita è Bale... - Angelredblack1 : #Milan, pronto l'addio a #Reina: nessun incasso, ma che risparmio? -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Temendo un epilogo negativo per Gabriel, il Napoli già da giorni pensa a Sokratis Papastathopoulos, 32enne ieri papà per la terza volta ed ex compagno di Gattuso al Milan. "Vuoi venire al Napoli?", ...Il Genoa studia alternative per la panchina. La strada per Vincenzo Italiano, che ha centrato la promozione in serie A con lo Spezia, si è fatta in salita. Anche perché il tecnico ha un contratto con ...