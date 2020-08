Calciomercato Lazio, Fares già a Roma: attende la fumata bianca (Di sabato 22 agosto 2020) Calciomercato Lazio: i biancocelesti sarebbero a un passo dall’acquisto di Mohamed Fares La Lazio lavora sul Calciomercato per migliorare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi e sarebbe a un passo il colpo che sistemerebbe la fascia sinistra. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, Mohamed Fares sarebbe a un passo. Il calciatore sarebbe già a Roma, in attesa della fumata bianca. Tra i biancocelesti e la Spal c’è ancora un po’ di distanza, con i ferraresi che chiedono 10 milioni; ma l’inserimento nella trattativa di Palombi potrebbe sbloccare l’affare. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

DiMarzio : #DavidSilva, niente #Lazio. Ha scelto la #RealSociedad - DiMarzio : Il #Valencia ha fretta di chiudere l'affare La #Lazio è chiamata a rifarsi sotto per #Mayoral - SkySport : Calciomercato, niente Lazio per David Silva: ufficiale il passaggio alla Real Sociedad - msg_emanuele : RT @TuttoFanta: ?? #LAZIO: stretta finale per #Muriqi, si chiuderà per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. Nel ritiro di Auronzo di Ca… - msg_emanuele : RT @FilippoRubu00: ??#Lazio, trovata l’intesa per Mohamed #Fares. La #SPAL vuole 10M mentre i biancocelesti offrono 7M + una contropartita t… -