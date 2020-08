Calciomercato, il Napoli punta Sokratis. Milan, trovato l’accordo con Aurier (Di sabato 22 agosto 2020) Jack Bonaventura svincolato, il Benevento si fa avanti Dopo aver abbandonato San Siro in lacrime, Giacomo Bonaventura è pronto a cambiare maglia. Il neopromosso Benevento vorrebbe portarlo in Campania, assicurando ad Inzaghi qualità ed esperienza; sarebbe un ottimo colpo per il Calciomercato delle Streghe, che ha già portato a buoni innesti come Kamil Glik. Sul calciatore è piombato anche l’Hellas Verona, che ha offerto un biennale all’ex Milanista. Milan, c’è l’accordo con Aurier Serge Aurier sembrerebbe essere sempre di più vicino al Milan. I dirigenti rossoneri hanno infatti già formalizzato l’accordo col terzino destro in forza ai londinesi del Tottenham, ma è ancora lontano un ... Leggi su sport.periodicodaily

L'arrivo di Osimhen a Napoli e l'apertura dell'attaccante polacco dopo aver appreso del forte interesse della Juventus hanno sicuramente reso improponibile una permanenza di Arkadiusz Milik al Napoli.

Calciomercato Napoli: sfumato Gabriel, piace Papastathopoulos

Dopo aver visto sfumare Gabriel (a un passo dall’Arsenal), il Napoli si è tutelato mettendo nel mirino un difensore esperto e che già conosce la Serie A. Stiamo parlando di Sokratis Papastathopoulos.

