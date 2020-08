Calciomercato Benfica, Cavani si allontana: il Matador esagera con le richieste, i lusitani si defilano (Di sabato 22 agosto 2020) Edinson Cavani e il Benfica si allontanano.VIDEO Siviglia-Inter, l’arrivo a Malpensa dei nerazzurri: i tifosi accolgono così Conte & CoNegli ultimi giorni l'attaccante uruguaiano ex Palermo e PSG sembrava davvero a un passo dal vestire la maglia dei lusitani, ma nelle ultime ore sono sorti i primi problemi. Stando alle ultime indiscrezioni riportate dal quotidiano portoghese, A Bola, le due parti hanno stoppato una trattativa che poteva definirsi in dirittura d'arrivo. Il fattore che ha scatenato l'interruzione di ogni cosa è chiaramente economico, l'entourage dell'attaccante e il Benfica non hanno infatti trovato la giusta intesa sull'ingaggio del Matador. La richiesta di Cavani (si parla di 30 milioni netti per tre anni) è sembrata ... Leggi su mediagol

