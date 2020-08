Calciomercato – Ancora distanza tra Inter e Bayern Monaco per Ivan Perisic (Di sabato 22 agosto 2020) Nulla di fatto tra Bayern Monaco e Inter per Perisic Non c’è Ancora l’accordo tra il Bayern Monaco e l’Inter per il riscatto di Ivan Perisic da parte dei tedeschi. I due club torneranno a parlare del croato da settimana prossima quando questa stagione sarà ormai conclusa. Il punto sulla trattativa tra i due club è fatta da Tuttosport in edicola oggi. “I tedeschi hanno fatto decadere l’opzione di riscatto a 20 milioni e puntano a pagare il cartellino massimo 12. L’Inter ne vorrebbe 15 a fronte di una valutazione a bilancio di 6.5”“. L'articolo Calciomercato – Ancora ... Leggi su intermagazine

Il Monza è scatenato sul calciomercato ed è ormai pronto a chiudere per un altro colpo importante. Trattativa ormai definita: spuntano le cifre Dopo aver vissuto una grande stagione in Serie C, il Mon ...

COLONIA - Chi si aspettava un Antonio Conte più sereno, nonostante la sconfitta, dopo il grande cammino dei suoi in Europa League, si sbagliava. Le parole pronunciate dal tecnico dell'Inter ai microfo ...

