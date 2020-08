Calcio: Roma; mamma Zaniolo, risultato tampone negativo (Di sabato 22 agosto 2020) ANSA, - Roma, 22 AGO - "Risultati tamponi tutti negativi". Così, attraverso una storia sul proprio account Instagram, la mamma di Nicolò Zaniolo comunica il risultato del test di tutta famiglia al ... Leggi su corrieredellosport

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Roma

(ANSA) - ROMA, 22 AGO - "Domani daremo tutto quello che ci è rimasto, perché vogliamo alzare la coppa. Ancora non so se sarò in campo, ma voglio dare il massimo e sfruttare questa opportunità. Parteci ..."Risultati tamponi tutti negativi". Così, attraverso una storia sul proprio account Instagram, la mamma di Nicolò Zaniolo comunica il risultato del test di tutta famiglia al rientro dalle vacanze in S ...