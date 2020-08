Calcio femminile, riparte la Serie A dopo sei mesi di stop. E da quest’anno c’è anche il FantaWomen (Di sabato 22 agosto 2020) Sabato 22 agosto riparte la Serie A femminile dopo sei mesi di stop. Nella scorsa stagione il campionato era stato interrotto a causa del Covid-19 e, a differenza del torneo maschile, non c’è stata ripresa delle attività di gioco. Una nuova stagione per la Serie A delle donne che parte in anticipo, per permettere alla Nazionale italiana, di arrivare preparata agli impegni di settembre, validi per la qualificazione al campionato europeo che si disputerà in Inghilterra nel 2022. Si riparte con l’inseguimento alla Juventus Women, campione d’Italia. La squadra bianconera ha cambiato pochissimo sul mercato e resta la favorita alla vittoria finale. Fiorentina e Milan sono pronte a dar battaglia per insidiare la ... Leggi su ilfattoquotidiano

