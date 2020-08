Calcio, Cavani chiede 10 mln l’anno e il Benfica lo molla (Di sabato 22 agosto 2020) Rischia di saltare la trattativa per il trasferimento di Edinson Cavani al Benfica. La formazione portoghese ritiene infatti eccessive le richieste dell'attaccante uruguaiano, attualmente svincolato dopo la scadenza del suo contratto con il Paris Saint-Germain. Cavani, che nei giorni scorsi era volato a Lisbona insieme al suo entourage per definire la trattativa, avrebbe infatti chiesto un ingaggio da 10 milioni a stagione per tre anni. Una proposta che ha portato a un'improvvisa frenata, che mette a serio rischio l'intera operazione. il club portoghese sta già lavorando per un'alternativa. L'allenatore Jorge Jesus chiede un attaccante per rinforzare la sua rosa. Qualora non dovessero esserci sviluppi positivi nell'operazione Cavani, secondo i media portoghesi, il Benfica ... Leggi su ilfogliettone

Fprime86 : RT @CorSport: '#Cavani-#Benfica, clamoroso dietrofront: manca l'accordo economico' ?? - NCN_it : #CAVANI-#BENFICA, FASE DI STALLO: PROBLEMI SUI PAGAMENTI - CorSport : '#Cavani-#Benfica, clamoroso dietrofront: manca l'accordo economico' ?? - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Dal Portogallo – Cavani, sfuma il passaggio al Benfica: richieste ecces… - CORNERNEWS24 : #Calcio - Cavani chiede troppo, il Benfica gli dice di no Saltato trasferimento in Portogallo,Matador chiedeva 10 mln anno -