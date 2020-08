Cade a pezzi la "casa dei film" di Roma "Può salvarla la regina Rania di Giordania" (Di sabato 22 agosto 2020) Massimo Malpica Il degrado di villa Papanice, da anni sede dell'ambasciata del Paese arabo Roma. Un appello regale per salvare il villino. Era il 1966 quando Pasquale Papanice, imprenditore edile Tarantino, affidò al futuro archistar Paolo Portoghesi e all'ingegner Vittorio Gigliotti il compito di disegnare e realizzare la sua casa al quartiere Nomentano di Roma. Sorse così, in pochi anni, al civico 3 di via Marchi, «casa Papanice», capolavoro dell'architettura postmoderna, caratterizzata dalle canne d'organo e dalle maioliche che ne decorano l'esterno. Una costruzione la cui originalità colpì da subito non solo gli appassionati di architettura, ma anche gli amanti del grande schermo, visto che il villino venne utilizzato come set appena ultimato. Qui Ettore Scola ... Leggi su ilgiornale

mire99486967 : @ErCina3483 @cristianalaz @SinistroTOP ??????Ora si smonta, cioè... cade a pezzi?? - cumineater : “primi banchi” vuol dire che manco per il 2022 tutte le classi saranno fornite. ed ovviamente io sfigata maturanda… - magarirossa : @sghigolini Tipo che cade a pezzi haha - DamnedLigeia : @grdoari IO CON LA CASA CHE CADE A PEZZI CHE MI PRENDO LE BORSE FIRMATE MUOIO - beverlytozier3 : RT @ParodiAl: Questa storia di Bannon è fantastica: hanno chiesto i soldi ai sostenitori per fare una parte di muro con il Messico, una par… -

Ultime Notizie dalla rete : Cade pezzi Cade a pezzi la "casa dei film" di Roma "Può salvarla la regina Rania di Giordania" il Giornale "Vandalismo sul Monumento ai Caduti: ci attiveremo per il ripristino"

Ha destato sconcerto e indignazione a Portomaggiore il vandalismo commesso nei giorni scorsi al monumento ai caduti del parco Prati, a ridosso del centro, dove sono state smurate alcune lastre di marm ...

L’intera difesa nazionale è in pericolo – di Tiziano Galeazzi

Socialisti, verdi e fans di varie categorie anti Esercito ci stanno provando da anni. Oramai è noto a tutti che in questo paese una parte delle forze politiche ed i loro beniamini vorrebbero una Svizz ...

Ha destato sconcerto e indignazione a Portomaggiore il vandalismo commesso nei giorni scorsi al monumento ai caduti del parco Prati, a ridosso del centro, dove sono state smurate alcune lastre di marm ...Socialisti, verdi e fans di varie categorie anti Esercito ci stanno provando da anni. Oramai è noto a tutti che in questo paese una parte delle forze politiche ed i loro beniamini vorrebbero una Svizz ...