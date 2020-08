Britney Spears non vuole che il padre sia ancora il suo tutore (Di sabato 22 agosto 2020) Battaglia legale per la ex reginetta del pop Britney Spears: la ex stellina della Disney non vuole che il padre sia ancora il suo tutore Da settimane sui social network impazza l’hashtag #freeBritney, sorta di movimento di protesta, cui ha aderito anche la più nota delle influencer italiane, Chiara Ferragni, moglie del rapper Fedez, che … L'articolo Curiosauro. Leggi su curiosauro

RollingStoneita : Un nuovo documento depositato dal suo avvocato dimostra che #BritneySpears sta cercando di rimuovere James Spears d… - SerenaPic_ : Seh vabbè Toxic di Britney Spears, presentatemi chiunque stia mettendo la musica voglio stringer* la mano - unuomopop : ‘Questa settimana in esclusiva su MTV e sul canale satellitare MTV: Hits ‘Toxic’, il nuovo video di Britney Spears.… - awakenloey : appena visto il tiktok di una dj che faceva un mashup con d4 e toxic di britney spears i love it here - spizzoboom : Ma che fine ha fatto #bellePerez ?? BRITNEY Spears le ha eclissate tutte all’epoca ?? #Festivalbar2000 -