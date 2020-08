Brasile, muore sul lavoro: il supermercato copre il cadavere con ombrelli (Di sabato 22 agosto 2020) Chissà cos’avranno pensato i clienti del supermercato vedendo una corsia bloccata da ombrelli e scatole di cartone, scoprendo poi che lì sotto si celava un cadavere. Accade in Brasile, in uno store Carrefour di Recife. Uno dei dipendenti del supermercato ha avuto un malore durante il servizio, morendo tra gli scaffali. L’azienda però non l’ha ritenuto un motivo sufficiente per cessare l’attività e si è limitata a nascondere alla bell’e meglio il suo corpo. Il nodo è però venuto al pettine e su Twitter è esplosa l’inevitabile polemica. Le scuse dell’azienda, a quel punto, non erano più rimandabili. Un anno fa, un incidente molto simile si era verificato in Piemonte. Infarto in ... Leggi su thesocialpost

