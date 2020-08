Boxe, Nino Benvenuti: quanti ricordi con Sandro Mazzinghi, Griffith, Monzon (Di sabato 22 agosto 2020) Ogni giorno le anticipazioni a mezzanotte, le migliori inchieste, opinioni, analisi, interviste e retroscena esclusivi Tutte le pagelle di Gazzetta per la prima volta online Vedi i dettagli dell'... Leggi su gazzetta

Agenzia_Italia : Addio a Sandro Mazzinghi, il grande rivale di Nino Benvenuti - GianniVaretto : RT @Gazzetta_it: #NinoBenvenuti racconta le più grandi sfide della sua vita nella #boxe - stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: #NinoBenvenuti racconta le più grandi sfide della sua vita nella #boxe - Gazzetta_it : #NinoBenvenuti racconta le più grandi sfide della sua vita nella #boxe - Fight_Clubbing : Lutto nel mondo della boxe. È morto #SandroMazzinghi, campione del mondo dei pesi welter nel 1963 e 1968, storico r… -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Nino

Olimpionico, campione del mondo, animo nobile e grande passione per la vita e per la boxe. Nino Benvenuti, nel 1960, a 22 anni, vinceva l'oro per la categoria dei welter, combattendo la finale il 5 se ...Sandro Mazzinghi, morto oggi a 81 anni di età, è stato uno dei più grandi pugili italiani: il quarto dei nostri a diventare campione del mondo, dopo Primo Carnera, Salvatore D’Agata e Duilio Loi. LEGG ...