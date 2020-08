Boxe italiana in lutto. Addio al leggendario pugile Mazzinghi (Di sabato 22 agosto 2020) E queste differenze, ricostruisce la Gazzetta , mettono sale al confronto indiretto. Nino è tecnico, Sandro un fighter . Nino è bello e posato, Mazzinghi è un toscanaccio dal carattere che ribolle. ... Leggi su interris

Addio a Sandro Mazzinghi, l’ex pugile campione del mondo nel 1963 si è spento nella sua Pontedera a 81 anni dopo una breve malattia Addio a Sandro Mazzinghi, l’ex pugile campione del mondo superwelter ...Sono stati 81 anni in cui dolore, vittorie, rabbia e riscatto si sono costantemente rincorsi, come avversari in una battaglia sul ring di quelle senza appello, come piacevano a lui. Sono stati ottantu ...