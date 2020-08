Boxe, il ricordo di Benvenuti: 'Mazzinghi era un guerriero' (Di sabato 22 agosto 2020) Rivali sul ring, per decenni non si sono parlati, fino alla riconciliazione. La stima però non è mai mancata e Nino Benvenuti rende onore a Sandro Mazzinghi, scomparso oggi a 89 anni. 'Per parlare di ... Leggi su gazzetta

Ultime Notizie dalla rete : Boxe ricordo Oscar De La Hoya tornerà sul ring a 47 anni suonati AGI - Agenzia Italia Sandro Mazzinghi morto a 81 anni: è stato uno dei più grandi pugili italiani

Alessandro Mazzinghi, uno dei più grandi pugili italiani, è morto sabato 22 agosto a 81 anni all’ospedale «Felice Lotti» di Pontedera dov’era nato il 3 ottobre 1938. Grande atleta e personaggio polied ...

È morto Sandro Mazzinghi, l’ex campione di boxe aveva 81 anni

Addio a Sandro Mazzinghi, l’ex pugile campione del mondo nel 1963 si è spento nella sua Pontedera a 81 anni dopo una breve malattia Addio a Sandro Mazzinghi, l’ex pugile campione del mondo superwelter ...

Alessandro Mazzinghi, uno dei più grandi pugili italiani, è morto sabato 22 agosto a 81 anni all’ospedale «Felice Lotti» di Pontedera dov’era nato il 3 ottobre 1938. Grande atleta e personaggio polied ...Addio a Sandro Mazzinghi, l’ex pugile campione del mondo nel 1963 si è spento nella sua Pontedera a 81 anni dopo una breve malattia Addio a Sandro Mazzinghi, l’ex pugile campione del mondo superwelter ...