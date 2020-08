Boom contagi nel Lazio di ritorno dalla Sardegna, ma Daniela Martani ostenta tampone negativo (Di sabato 22 agosto 2020) Sta creando scompiglio sui social un post di Daniela Martani, ex concorrente del Grande Fratello a suo tempo protagonista di alcune uscite discutibili su Amatrice, come vi riportammo all’epoca. In particolare, alla ragazza viene imputato di aver denunciato sui social il governo ad aprile, reo di non aver erogato i due bonus da 600 euro (senza alcuni risparmi messi da parte, la diretta interessata affermò che avrebbe fatto la fame), mentre attraverso un altro post ha confessato di aver fatto il giro dei principali locali della Sardegna. La bufera su Daniela Martani: tra mascherine ignorate ed il caso Sardegna Questo per dire cosa? Da sempre Daniela Martani minimizza la questione Covid-19, al punto da essere finita al centro delle cronache ... Leggi su bufale

Agenzia_Ansa : Nuovo boom di contagi per il #Covid. Sono 947 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Nove i morti a fronte de… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: Nuovo boom contagi in un giorno: +947. Vittime +9. Ricciardi: 'No a un nuovo lockdown duro'. Speranza:… - Agenzia_Ansa : Coronavirus: Nuovo boom contagi in un giorno: +947. Vittime +9 #ANSA - clikservernet : Boom contagi nel Lazio di ritorno dalla Sardegna, ma Daniela Martani ostenta tampone negativo - Noovyis : (Boom contagi nel Lazio di ritorno dalla Sardegna, ma Daniela Martani ostenta tampone negativo) Playhitmusic - -