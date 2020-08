Bonifazi positivo al Covid-19: «Si faccia controllare chi mi è stato vicino» (Di sabato 22 agosto 2020) Il difensore della Spal, Kevin Bonifazi, ha comunicato di essere positivo al Covid-19 attraverso il proprio profilo Instagram Kevin Bonifazi, difensore della Spal, ha comunicato di essere risultato positivo al Covid-19 attraverso un messaggio sul proprio profilo Instagram. Ecco le sue parole: «Volevo comunicare a tutte le persone viste nell’ultimo periodo che dopo aver fatto i vari controlli sono risultato positivo al Covid, quindi chi deve si faccia controllare per la sicurezza sua e di chi ha vicino». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Kevin Bonifazi è risultato positivo al tampone per il coronavirus. Il difensore della SPAL ex del Torino ha deciso di comunicarlo sui social per avvisare anche le persone entrate in contatto con lui n ...Kevin Bonifazi è positivo al Coronavirus. Il difensore italiano di proprietà della SPAL ha contratto il SARS-Cov-2. Ad annunciarlo è stato lo stesso calciatore attraverso i suoi canali social ufficial ...