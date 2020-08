Bonaventura: “Una società che ha fiducia in te ti sottopone il rinnovo, forse è cambiato lo stile Milan” (Di sabato 22 agosto 2020) E’ tornato a parlare della sua ormai ex esperienza al Milan Giacomo Bonaventura, che ha lasciato i colori rossoneri dopo 6 anni. Intervistato da SportWeek, non si è nascosto dietro frasi fatte ma ha raccontato la realtà anche con qualche frecciata velata. “Potevo ancora dare tanto. Ho capito che le valutazioni su di me erano cambiate quando mi sono infortunato al ginocchio. Una società che ha fiducia in te, ti sottopone il rinnovo appena vede che hai ripreso l’attività. Nel mio caso non è successo. Ci sono state mezze parole, niente di più. forse è cambiato lo stile Milan“.L'articolo Bonaventura: “Una società che ha fiducia in te ti ... Leggi su calcioweb.eu

