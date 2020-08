Bonaventura: «Milan, è mancata la fiducia. Potevo dare ancora tanto» (Di sabato 22 agosto 2020) Jack Bonaventura ha parlato in una lunga intervista al settimanale Sportweek: queste le parole del rossonero Jack Bonaventura a fine stagione ha salutato il Milan. Si è liberato a zero dopo sei stagioni con i colori rossoneri addosso. Al settimanale Sportweek il centrocampista ripercorre gli anni Milanisti togliendosi anche un sassolino dalla scarpa. Milan – «Potevo ancora dare tanto ma il giocatore e l’uomo il Milan lo ha visto tutto. Mi dispiace non aver avuto lo stesso allenatore per tre o quattro anni, perché è una cosa che ti dà continuità nel lavoro. Invece, ogni nuovo tecnico sembra ti metta sotto esame. Ogni volta ricominci daccapo e questo ti fa perdere un ... Leggi su calcionews24

Il Benevento, squadra neo promossa in Serie A, ha già messo a segno tre colpi e continua a muoversi sul mercato. Il club giallorosso, allenato da Filippo Inzaghi, dopo Glik, Ionita e Foulon, insistere ...

Jack Bonaventura a fine stagione ha salutato il Milan. Si è liberato a zero dopo sei stagioni con i colori rossoneri addosso. Al settimanale Sportweek il centrocampista ripercorre gli anni milanisti t ...

