Bonaventura amaro: Lo stile Milan è cambiato (Di sabato 22 agosto 2020) Jack Bonaventura sceglie Sportweek, il magazine della Gazzetta, per esternare rimpianti e progetti. L'ex rossonero, svincolatosi a fine contratto, fa capire che non è stata una sua scelta lasciare il ... Leggi su sportevai

Arrivato al Milan nell'estate 2014, Giacomo Bonaventura ha lasciato la maglia rossonera a parametro zero nelle scorse settimane: un addio amaro per un calciatore che, come da lui stesso dichiarato, si ...Giacomo Bonaventura si è lamentato per il trattamento ricevuto. “Ho capito che le valutazioni su di me erano cambiate quando mi sono infortunato al ginocchio – ha detto a Sportweek -. Dovevo operarmi, ...