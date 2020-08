Bonaccini: 'Necessario fare molti tamponi ma per ora niente stop agli spostamenti tra regioni' (Di sabato 22 agosto 2020) "Finché non ci sarà il vaccino, il virus non sarà sconfitto". Così il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle regioni, Stefano Bonaccini, al Meeting di Rimini, intervistato da Skytg24. ... Leggi su globalist

"Finché non ci sarà il vaccino, il virus non sarà sconfitto". Così il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, al Meeting di Rimini, intervistato da Skytg24.

Rimini, 22 agosto 2020 - "Al momento nessun blocco allo spostamento tra regioni". Lo ha detto a margine del Meeting di Rimini il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini. "Dopodichè - ..."Finché non ci sarà il vaccino, il virus non sarà sconfitto". Così il presidente dell'Emilia-Romagna e della Conferenza delle Regioni, Stefano Bonaccini, al Meeting di Rimini, intervistato da Skytg24.