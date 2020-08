Bonaccini contro De Luca: «Chi parla il giorno dopo mi fa pena, no al blocco tra le regioni» (Di sabato 22 agosto 2020) La proposta di Vincenzo De Luca di vietare lo spostamento tra regioni per scongiurare una nuova ondata di Covid? “Non se ne parla, in questo momento”. Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna, nonché compagno di partito del governatore campano, rispedisce al mittente l’idea. Bonaccini dal Meeting di Rimini «Mi pare di no, non in questo momento. dopo di che si segue sempre l’evoluzione del virus e poi si discute tra regioni e Governo. Bisogna sempre tenere monitorata la situazione perché quelli che parlano il giorno dopo mi hanno sempre fatto abbastanza pena». Così, il presidente dell’Emilia-Romagna e della Conferenza delle ... Leggi su secoloditalia

