Bomba di Becchi su Twitter: "È grande la tentazione di non riaprire le scuole e rinviare le elezioni" (Di sabato 22 agosto 2020) "È grande la tentazione di non riaprire le scuole, di rinviare di nuovo elezioni e referendum, di chiuderci di nuovo a casa. Stanno preparando con cura la narrazione della “seconda ondata” e non È da escludere che si ritorni alla Fase1. Questo governo vive solo grazie all'emergenza". Con questo tweet allusivo, ma non troppo, il professore Paolo Becchi sul suo profilo Twitter ha voluto lanciare un monito, analizzando l'attuale situazione politica. Il rischio, secondo l'editorialista di Libero, È il ritorno alla Fase 1 e all'emergenza, unico motivo della sopravvivenza del governo Conte, secondo Becchi. Il professore allude alla possibile non ... Leggi su liberoquotidiano

