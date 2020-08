Bollettino Veneto oggi 22 agosto: 160 nuovi contagi, tutti i numeri (Di sabato 22 agosto 2020) Sono 160 in più i casi di tampone positivo rilevati in Veneto nelle ultime 24 ore. Sono passati da 21.650 a 21.810. Nelle ultime ventiquattro ore si registrano anche due decessi, totale 2.104. I casi attualmente positivi sono passati da 1.865 a 1.992. Vi sono 104 persone in più in isolamento domiciliare: il numero è infatti passato da 6.424 a 6.528. Mentre per quanto riguarda i ricoverati, il numero sale a 44 (più due rispetto a ieri), mentre in terapia intensiva i pazienti rimangono 6. Leggi su sportface

