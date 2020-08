Bollettino oggi, sabato 22 agosto: i numeri regione per regione, 1.071 nuovi contagi (Di sabato 22 agosto 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus, regione per regione, aggiornato a sabato 22 agosto. Non si ferma l’attività di analisi della curva epidemiologica a livello regionale con il consueto Bollettino pubblicato dal Ministero della Salute in collaborazione con l’Istituto Superiore di Sanità. Sono 1.071 i nuovi casi di contagio rispetto ai 947 di ieri. I decessi sono 3 (ieri 9) mentre i guariti sono 243 (ieri 274). Aumentano gli attualmente positivi (+825) per un totale di 17.503 mentre i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 77.674 (ieri 71.996). I pazienti in terapia intensiva diminuiscono di 5 unità (totale 64) mentre i ricoverati aumentano di 5 unità ... Leggi su sportface

