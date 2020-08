Bollettino Lombardia oggi: morti, contagi e guariti di sabato 22 agosto (Di sabato 22 agosto 2020) Ecco il Bollettino dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a sabato 22 agosto. L’attività di analisi epidemiologica non si ferma e la Regione Lombardia ha come di consueto pubblicato il Bollettino aggiornando i nuovi casi di contagio, i decessi, i guariti e i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore a livello regionale. Sono 185 i nuovi casi di contagio contro i 174 di ieri. Si registra una diminuzione dei decessi, 0 (6 ieri) e aumentano i guariti e i dimessi, pari a 103 (ieri +97). I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 12.957, ieri 10.703. Leggi su sportface

