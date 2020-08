Bollettino Lazio oggi 22 agosto: 215 nuovi contagi, record di sempre (Di sabato 22 agosto 2020) Sono 215 i nuovi casi di tampone rilevati oggi nel Lazio nelle ultime 24 ore. record di positivi, mai così tanti, e legati prevalentemente ai casi con link dalla Sardegna (45%, 97 casi). Si tratta per lo più di giovani e asintomatici. Nel Bollettino quotidiano, l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato ha sottolineato: “In questa fase il tema non sono né le ospedalizzazioni, né le terapie intensive che sono assolutamente sotto controllo e non danno alcuna preoccupazione, ma bloccare tempestivamente le catene di trasmissione rintracciando gli asintomatici ed evitare che venga diffuso il virus in ambito familiare. Nella Asl Roma 1 sono 63 i casi nelle ultime 24h e di questi cinquantuno sono di rientro, quaranta con ... Leggi su sportface

GiulianaDaniel2 : RT @fanpage: #coronavirus #bollettino #Lazio #22Agosto Sale ancora il numero di contagi, i dati sono preoccupanti - SCatldo : RT @fanpage: #coronavirus #bollettino #Lazio #22Agosto Sale ancora il numero di contagi, i dati sono preoccupanti - PulitiElena : RT @fanpage: #coronavirus #bollettino #Lazio #22Agosto Sale ancora il numero di contagi, i dati sono preoccupanti - FinoAllaFine___ : @paolo1672 Il bollettino non è ancora uscito. Oggi 215 solo nella regione Lazio - sportface2016 : Il bollettino di oggi 22 agosto della regione #Lazio: 215 nuovi casi, è record di positivi #COVID19 -