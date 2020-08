Bollettino Covid Lazio, record di contagi: +215 in 24 ore. Mai così tanti in un giorno. Superata la Lombardia (Di sabato 22 agosto 2020) Codiv: ancora una impennata di contagi nel Lazio. Nelle ultime 24 ore registrati 215 nuovi casi. Un dato giornaliero mai toccato in precedenza. Quasi la metà dei nuovi positivi (il 45%)... Leggi su ilmattino

matteosalvinimi : La sinistra pugliese fa campagna elettorale su bugie e terrore. Lopalco, aspirante candidato con Emiliano e capo d… - infoitinterno : Covid-19, 60 nuovi casi positivi in Campania: il bollettino - schnitzlerrr : RT @Lella2021: Bollettino Covid Lazio, record di contagi: +215 in 24 ore. Mai così tanti in un giorno. Superata la Lombardia - PaTonygrass : Covid Italia, bollettino oggi 22 agosto: 1.071 contagi in 24 ore. È il dato più alto dal 12 maggio - Virgini87207398 : @Alex70Fa Non ho mai creduto ai morti per covid...Non hanno fatto autopsie..Un mio amico medico legale mi disse ch… -