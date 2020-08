Bollettino Coronavirus del 22 Agosto 2020 (Di sabato 22 agosto 2020) Anche oggi, 22 Agosto, contagi in salita. +0,42% (che corrisponde a 1.071 positivi in queste ultime 24 ore), portando il numero di contagi totali a 258.136. I guariti delle ultime 24 ore sono stati 243 (+0,12%), portando il totale a 205.203, mentre 3 (+0,01%) sono i morti, con un totale di 35.430. Attualmente, sul territorio nazionale, ci sono 17.503 persone positive dichiarate. Oggi i test tampone sono stati 77.674, a differenza dei 71.996 effettuati nella giornata di ieri, 21 Agosto. Il rapporto tra i positivi e i tamponi effettuati, anche considerando il fatto che siano stati elaborati più test rispetto a ieri, è in salita: oggi siamo all’1,38%, mentre ieri era dell’1,31%. Il numero di persone ricoverate con sintomi è 924, con un incremento di +5 rispetto a ieri, scendono invece di 5 i ricoverati in terapia ... Leggi su sbircialanotizia

