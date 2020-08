Bollettino coronavirus 22 agosto, superati i 1000 contagi (Di sabato 22 agosto 2020) Il Bollettino del 22 agosto sull’epidemia di coronavirus mostra una crescita dei contagi: sono 1071 nelle ultime 24 ore. Il Ministero della Salute ha pubblicato un nuovo Bollettino sull’epidemia di coronavirus con i dati aggiornati al 22 agosto. I dati raccolti dal Ministero mostrano che i contagi sono ancora in crescita: nelle ultime 24 ore infatti i nuovi positivi sono 1071. Sono 243 le persone guarite in un giorno, ma purtroppo si contano ancora 3 decessi nel Paese dovuti al Covid. Le persone attualmente ancora positive al coronavirus sono più di 17mila. Bollettino coronavirus del 22 agosto (Getty Images)LEGGI ANCHE >>> Roma, nuovi ... Leggi su bloglive

SkyTG24 : Coronavirus, salgono ancora i casi: 947 contagi e 9 morti - Corriere : Contagi ancora in salita: 947 nuovi casi e 9 morti nelle ultime 24 ore. Salgono anche i ricoveri (+36) - RaiNews : #Coronavirus, ISS: il 63,8% dei nuovi casi trovato con screening, 31% sintomatici. L'Italia in fase epidemiologica… - Virginia4life : RT @repubblica: Coronavirus, il bollettino di oggi 22 agosto: 1071 nuovi positivi, 3 vittime e 5 persone in meno in terapia intensiva https… - internewsit : Coronavirus in Italia, bollettino 22 agosto: tutti i dati aggiornati - -