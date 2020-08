Boldi accusa: 'Vogliono terrorizzare il mondo'. La replica di Burioni: 'Non fa ridere' (Di sabato 22 agosto 2020) Se anche Cipollino si mette a dire la sua sulla pandemia siamo fritti. Ed è arrivata la reprimenda: 'No, non fa ridere': così Roberto Burioni ha bacchettato Massimo Boldi, che in un messaggio ... Leggi su globalist

globalistIT : - Adriano_Gir : Il senatore Matteo #Salvini ha annunciato di voler denunciare il Governo per #epidemia colposa. Testimoni dell’accu… - Notiziedi_it : Massimo Boldi “complottista” finisce sotto accusa e fa un passo indietro: “Ci vogliono tappare la bocca con le masc… -

Ultime Notizie dalla rete : Boldi accusa Boldi accusa: "Vogliono terrorizzare il mondo". La replica di Burioni: "Non fa ridere" Globalist.it Boldi accusa: "Vogliono terrorizzare il mondo". La replica di Burioni: "Non fa ridere"

Se anche Cipollino si mette a dire la sua sulla pandemia siamo fritti. Ed è arrivata la reprimenda: “No, non fa ridere”: così Roberto Burioni ha bacchettato Massimo Boldi, che in un messaggio pubblica ...

Andreas Muller e Veronica Peparini: amore sotto attacco

La coppia cerca di difendersiLa storia d'amore tra Andreas Muller e Veronica Peparini è nata sotto i riflettori del programma Amici di Maria De Filippi. Veronica faceva parte del team di insegnanti, m ...

Se anche Cipollino si mette a dire la sua sulla pandemia siamo fritti. Ed è arrivata la reprimenda: “No, non fa ridere”: così Roberto Burioni ha bacchettato Massimo Boldi, che in un messaggio pubblica ...La coppia cerca di difendersiLa storia d'amore tra Andreas Muller e Veronica Peparini è nata sotto i riflettori del programma Amici di Maria De Filippi. Veronica faceva parte del team di insegnanti, m ...