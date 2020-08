Black Adam, un primo sguardo al costume di The Rock nel film (Di sabato 22 agosto 2020) Black Adam è pronto per debuttare al DC FanDome, ma nel frattempo, The Rock ci regala un primo sguardo al costume che indosserà nel film. Curiosi di sapere che aspetto avrà Black Adam nel film? Non serve attendere questa notte per scoprirlo, perché The Rock ha condiviso su Instagram un nuovo concept art con il costume dell'(anti)eroe. Mancano pochissime ore all'inizio di DC FanDome, l'imperdibile evento virtuale per tutti gli appassionati DC, e già si è dato il via alle prime sorprese. Nei giorni scorsi abbiamo avuto la conferma del ritorno dei Batman di Ben Affleck e Michael Keaton nel film di Flash, dei nuovi poster per Wonder ... Leggi su movieplayer

