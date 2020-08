Bielorussia, l’ultimo schiaffo di Lukashenko: chiudere le imprese dove si sciopera (Di sabato 22 agosto 2020) In Bielorussia non sono bastate le proteste oceaniche a far recedere dai suoi intenti Aleksandr Lukashenko. “L’ultimo dittatore d’Europa”, come viene chiamato, non farà nessun passo indietro. Secondo quanto riferito dall’agenzia russa Tass, all’ondata di scioperi nel Paese il presidente ha risposto per le rime, ordinando dal 24 agosto la chiusura di tutte le imprese in cui il personale è in sciopero. «Se qualcuno non vuole lavorare, non forziamolo. Il Paese sopravviverà. Ma se un’impresa non funziona lunedì metteremo il lucchetto ai cancelli, la gente si calmerà e decideremo chi invitare in questa impresa», ha detto Lukashenko durante un raduno a Grodno. La scorsa settimana, visitando una fabbrica di trattori, il presidente ... Leggi su open.online

