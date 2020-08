Bielorussia, Lukashenko chiude aziende che scioperano contro governo (Di sabato 22 agosto 2020) In Bielorussia, il premier Lukashenko ha deciso di sospendere le attività produttive in tutte le aziende dove il personale ha deciso di scioperare per protestare contro il governo. Il Presidente della Bielorussia Alexander Lukashenko ha annunciato la sospensione delle attività produttive in tutte le aziende in cui i lavoratori hanno deciso di scioperare per protestare … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

robertosaviano : #Lukashenko è un dittatore al potere dal '94. Ha arrestato dissidenti, boicottato ogni opposizione, truccato i risu… - Ettore_Rosato : La posizione della politica europea è chiara, parole forti contro la violenza in #Bielorussia. Il Governo italiano… - martaottaviani : I giovani di #Minsk e quelli in #Italia a cui hanno chiuso le #discoteche. Nonostante tutto, i veri fortunati sono… - Tommy_JP_91 : RT @bordoni_saker: Oggi Lukashenko ha tenuto un comizio a Grodno mostrando una grinta ed un carisma notevoli ed intatti. Ha detto che la Bi… - FresendaNormand : RT @bordoni_saker: Oggi Lukashenko ha tenuto un comizio a Grodno mostrando una grinta ed un carisma notevoli ed intatti. Ha detto che la Bi… -