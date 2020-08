Bernardeschi Juventus, c’è un club inglese: solo un ostacolo nell’affare (Di sabato 22 agosto 2020) Bernardeschi Juventus – La Juventus adesso cerca di fare cassa: i bianconeri sono alle prese col mercato in uscita per poi tornare su alcune operazioni utili per rinforzare la rosa adesso allenata da Pirlo. Tra i possibili partenti c’è Federico Bernardeschi: il laterale offensivo sembrerebbe avere un club estimatore in Inghilterra, solo un nodo nella trattativa. Bernardeschi Juve: c’è il Wolverhampton alla finestra Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport Bernardeschi piacerebbe molto ai Wolves allenati da Nuno Espirito Santo. Il club della Premier League avrebbe annotato sul suo taccuino l’ex Fiorentina. Leggi anche: Benzema Juventus, nuova ... Leggi su juvedipendenza

