Berlusconi ko per il caro bollette: luce, acqua e gas super nelle sue ville (Di sabato 22 agosto 2020) Costano care a Silvio Berlusconi le sue magnifiche ville. La proprietà in Sardegna (Villa Certosa), la principale abitazione ad Arcore e quella di Macherio dove un tempo abitava l'ex moglie Veronica Lario, gli hanno fatto perdere altri 5 milioni e 839 mila euro l'anno scorso che si aggiungono al rosso quasi equivalente dell'anno precedente di 5 milioni e 888 mila euro. Ormai è una voragine il bilancio della Idra immobiliare, la società che detiene la proprietà delle ville del Cavaliere e quella di qualche appartamentino a Porto Rotondo che per fortuna del leader di Forza Italia in gran parte viene affittato, consentendo di limitare i danni che potrebbero essere ben peggiori. Ma sulle tasche di Silvio per quelle case l'anno scorso si è abbattuto una sorta di tsunami-bollette come indica ... Leggi su iltempo

lauraboldrini : Per fare notizia Salvini è pronto a tutto tranne che a offrire soluzioni. Oggi paragona le scuole da riaprire in… - forza_italia : Il centro-destra per vincere, governare, essere credibile deve avere un profilo liberale, cristiano, garantista, eu… - berlusconi : Sono molto preoccupato per la situazione del Paese: ci sono molte aziende in difficoltà che rischiano la chiusura,… - ForzaMarche : .@Antonio_Tajani 'Ci siamo battuti tanto per il terremoto Non siamo qui a dire 'faremo', ma siamo qui a dire 'abbi… - giildagio : RT @velo_di_maia: La protervia della destra é insopportabile. Da #Salvini a #Maloni, passando per quel che resta dei seguaci di #Berlusconi… -