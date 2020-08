Bergamo, nessun nuovo caso: è la prima volta da inizio pandemia (Di sabato 22 agosto 2020) Per la prima volta da inizio emergenza la città di non registra nuovi casi di positività al . Non accadeva dalla fine di febbraio, da quando la pandemia ha iniziato a mettere in ginocchio la ... Leggi su leggo

repubblica : A Bergamo nessun nuovo caso, prima volta da inizio pandemia - Corriere : Caos tamponi negli aeroporti: si fanno a Roma e Venezia, ma non a Milano, Bergamo e Napoli - mirystark : RT @repubblica: A Bergamo nessun nuovo caso, prima volta da inizio pandemia - diemar81 : RT @EasyInve: Zero nuovi positivi a #Bergamo. Ogni scusa è buona per stappare, questa ancor di più. ???????????????????? - 71locatelli : RT @EasyInve: Zero nuovi positivi a #Bergamo. Ogni scusa è buona per stappare, questa ancor di più. ???????????????????? -

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo nessun A Bergamo nessun nuovo caso, prima volta da inizio pandemia la Repubblica Coronavirus: in Italia ancora casi in aumento, + 1071 rispetto a ieri. Tre i morti

Non si ferma il boom dei contagi per il Covid: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a front ...

Covid, a Bergamo zero nuovi casi: è la prima volta da inizio pandemia

Per la prima volta da inizio emergenza la città di Bergamo non registra nuovi casi di positività al coronavirus. Non accadeva dalla fine di febbraio, da quando la pandemia ha iniziato a mettere in gin ...

Non si ferma il boom dei contagi per il Covid: sono 1.071 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Era dal 12 maggio che non si superava quota mille. Sono 3 i morti, dato in calo a front ...Per la prima volta da inizio emergenza la città di Bergamo non registra nuovi casi di positività al coronavirus. Non accadeva dalla fine di febbraio, da quando la pandemia ha iniziato a mettere in gin ...